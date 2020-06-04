Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
«АвтоЄвроСила» мітингує під Кабміном. Фото: NewsOne

«АвтоЄвроСила» під Кабміном вимагає прискорити ухвалення закону про доступне розмитнення автомобілів (ФОТО, ВІДЕО)

4 чер 2020, 11:12
999

Мітинг у Києві під Кабінетом міністрів влаштувала сьогодні громадська організація «АвтоЄвроСила». Головною вимогою пікетувальників є негайне надання Мінфіном висновків щодо законопроекту про доступне розмитнення автомобілів. Після цього проект закону повинен бути розглянутий профільним комітетом парламенту і переданий на голосування до Верховної Ради.

Про проведення акції протесту лідери «АвтоЄвроСили» повідомили на своїй сторінці в Facebook.

«АвтоЕвроСила» митингует под Кабмином. Фото: Telegram

«АвтоЕвроСила» митингует под Кабмином. Фото: TelegramНа думку організаторів акції, Міністерство фінансів відмовляється надавати висновок про новий законопроект, який «АвтоЄвроСила» розробила разом депутатами з фракції «Слуга народу».

«АвтоЕвроСила» митингует под Кабмином. Фото: Telegram

Новий законопроект передбачає скасування акцизу та коефіцієнта віку авто під час розмитнення.

«АвтоЕвроСила» митингует под Кабмином. Фото: TelegramТакож учасники мітингу вимагають припинити терор із боку влади щодо громадян, які їздять на авто з іноземною реєстрацією у Маріуполі.

«АвтоЕвроСила» митингует под Кабмином. Фото: TelegramКрім того, «євробляхери» закликають владу вплинути на працівників митниці, які на Закарпатті нібито знущаються над українськими громадянами, які приїздять до України із заробітків на «євробляхах».



Як раніше писав «Ракурс», у травні минулого року «євробляхери» мітингували під стінами Верховної Ради. Мітингувальники вимагали відкладення введення штрафних санкцій, а також скасування акцизного збору під час розмитнення.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів