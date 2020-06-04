«АвтоЄвроСила» мітингує під Кабміном. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/ua/n139237-avtoievrosyla-pid-kabminom-vymagaie-pryskoryty-pryynyattya-zakonu-pro-dostupne-rozmytnennya.html

Ракурс

Мітинг у Києві під Кабінетом міністрів влаштувала сьогодні громадська організація «АвтоЄвроСила». Головною вимогою пікетувальників є негайне надання Мінфіном висновків щодо законопроекту про доступне розмитнення автомобілів. Після цього проект закону повинен бути розглянутий профільним комітетом парламенту і переданий на голосування до Верховної Ради.

Про проведення акції протесту лідери «АвтоЄвроСили» повідомили на своїй сторінці в Facebook.

На думку організаторів акції, Міністерство фінансів відмовляється надавати висновок про новий законопроект, який «АвтоЄвроСила» розробила разом депутатами з фракції «Слуга народу».

Новий законопроект передбачає скасування акцизу та коефіцієнта віку авто під час розмитнення.

Також учасники мітингу вимагають припинити терор із боку влади щодо громадян, які їздять на авто з іноземною реєстрацією у Маріуполі.

Крім того, «євробляхери» закликають владу вплинути на працівників митниці, які на Закарпатті нібито знущаються над українськими громадянами, які приїздять до України із заробітків на «євробляхах».

Як раніше писав «Ракурс», у травні минулого року «євробляхери» мітингували під стінами Верховної Ради. Мітингувальники вимагали відкладення введення штрафних санкцій, а також скасування акцизного збору під час розмитнення.