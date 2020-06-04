«АвтоЕвроСила» митингует под Кабмином. Фото: NewsOne

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Ракурс

Митинг в Киеве под Кабинетом министров устроила сегодня общественная организация «АвтоЕвроСила». Главным требованием протестующих является немедленное предоставление Минфином выводов относительно законопроекта о доступной растаможке автомобилей. После этого проект закона должен быть рассмотрен профильным комитетом парламента и передан на голосование в Верховную Раду.

О проведении акции протеста лидеры «АвтоЕвроСилы» сообщили на своей страничке в Facebook.

По мнению организаторов акции, Министерство финансов отказывается предоставлять заключение о новом законопроекте, который «АвтоЕвроСила» разработала вместе депутатами из фракции «Слуга народа».

Новый законопроект предусматривает аннуляцию акциза и коэффициента возраста авто при растаможке.

Также митингующие требуют прекратить террор со стороны властей в отношении граждан, которые ездят на авто с иностранной регистрацией в Мариуполе.

Кроме того, «евробляхеры» призывают власть оказать воздействие на работников таможни, которые на Закарпатье якобы издеваются над украинскими гражданами, приезжающими в Украину с заработков на «евробляхах».

Как ранее писал «Ракурс», в мае прошлого года «евробляхеры» митинговали под стенами Верховной Рады. Митингующие требовали отложить введение штрафных санкций, а также отмену акцизного сбора при растаможке.