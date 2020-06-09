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Ракурс
В Днепре змея заползла в квартиру. Фото: supersadovnik.ru

В Днепре длиннющая змея заползла в квартиру на седьмом этаже и напугала хозяйку (ФОТО, ВИДЕО)

9 июн 2020, 16:20
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В Днепре змея заползла в квартиру на седьмом этаже. Непрошеного гостя в своем доме обнаружила хозяйка.

Инцидент произошел в доме на улице Юрия Савченко. Женщина нашли змею в одной из комнат и сразу вызвала спасателей, поскольку не решилась выгонять «ползучую» гостью самостоятельно. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сотрудники ГСЧС, прибывшие на место происшествия, нашли на кухне змею длиной около метра. Спасатели поймали ее специальным инструментом и посадили в бочку. Пресмыкающееся вывезли за город и выпустили на свободу.

Вскоре еще одну змею люди увидели на территории частного домовладения в селе Любимовка. Там люди тоже вызвали сотрудников ГСЧК, которые поймали ползучую и вывезли за город.

Спасатели предупреждают, что с наступлением тепла можно часто встретить змей даже в населенном пункте. В ГСЧС советуют звонить по номеру 101, если увидите змею на территории своего дома или в людном месте, подходящему для проживания змей: на дороге, тротуаре или возле магазина. Ни в коем случае не стоит брать ее в руки. Убивать пресмыкающееся тоже не нужно.

В Днепре обнаружили змею во дворе дома. Фото: ГСЧС

В Днепре обнаружили змею во дворе дома. Фото: ГСЧС

Напомним, летом 2019 года в микрорайоне Новобеличи Святошинского района Киева разыскивали удава, который выполз из квартиры в многоэтажке и скрылся в неизвестном направлении.

Источник: Ракурс


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