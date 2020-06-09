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Ракурс
У Дніпрі змія заповзла в квартиру. Фото: supersadovnik.ru

У Дніпрі довжелезна змія заповзла в квартиру на сьомому поверсі й нажахала господиню (ФОТО, ВІДЕО)

9 чер 2020, 16:20
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У Дніпрі змія заповзла в квартиру на сьомому поверсі. Непроханого гостя в своїй оселі виявила господиня.

Інцидент стався в будинку на вулиці Юрія Савченко. Жінка знайшли змію в одній із кімнат і відразу викликала рятувальників, бо не наважилася вигнати «повзучу» гостю самотужки. Про це повідомила прес-служба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Співробітники ДСНС, які прибули на місце події, знайшли на кухні змію довжиною близько метра. Рятувальники зловили її спеціальним інструментом і посадили в діжку. Плазуна вивезли за місто і випустили на свободу.

Згодом ще одну змію люди помітили на території приватного домоволодіння в селі Любимівка. Там люди теж викликали співробітників ДСНС, які зловили повзучу і вивезли за місто.

Рятувальники попереджають, що настанням тепла можна часто зустріти змій навіть у населеному пункті. У ДСНС радять телефонувати за номером 101, якщо побачите змію на території свого будинку або в людному місці, невластивому для проживання змій: на дорозі, тротуарі чи біля магазину. Ні в якому разі не варто брати її в руки, вбивати плазуна теж не треба.

У Дніпрі виявили змію в дворі будинку. Фото: ДСНС

У Дніпрі виявили змію в дворі будинку. Фото: ДСНС

Нагадаємо, влітку 2019 року в мікрорайоні Новобіличі Святошинського району Києва розшукували удава, який виповз із квартири у багатоповерхівці і зник у невідомому напрямку.

Джерело: Ракурс


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