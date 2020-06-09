Пожежа у Чорнобилі. Фото: ДАЗВ

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Ракурс

Пожежі у Чорнобилі, які вирували у квітні, стали одними із наймасштабніших за останні роки. Задля подальшого уникнення таких ситуацій у Чорнобильській зоні встановили обладнання для раннього виявлення пожеж на великих територіях.

У Зоні відчуження встановили оптичне обладнання та тепловізори, які мають фіксувати займання. Щоб перевірити їх роботу, вогнеборці штучно створили декілька осередків займання у різних місцях та перевірили, чи працює система. Про це «Ракурсу» повідомило Державне агентство з управління Зоною відчуження.

Зазначається, що пожежу штучно створили на площі 1,5 кв. м. Місце займання було розташоване на відстані 5 км від камери, яка фіксує пожежі. Результати цього тесту були позитивними — камери зафіксували підвищення температури та надіслали звуковий сигнал до диспетчерського центру. Підвищення температурного режиму може фіксуватися на відстані до 10 км.

Зазначається, що система оснащена 49-кратним оптичним зумом та тепловізійною камерою, які працюють разом. Якщо оператор отримує повідомлення про займання, він за допомогою камер може на власні очі переконатися, чи є на місці пожежа. Камери працюватимуть цілодобово. Також тепловізійна система працює навіть в умовах сильного задимлення і у темну пору доби, що дозволить диспетчеру моніторити ситуацію 24/7.

Наразі відбувається тестування системи. Якщо воно виявиться успішним, технологію можуть використати на всій території Зони відчуження.

Як повідомлялося, один день робіт з гасіння пожеж у Чорнобильській зоні коштував близько 1,5 млн грн. Востаннє така потужна пожежа в Зоні відчуження вирувала у 2015 році.