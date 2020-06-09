Пожар в Чернобыле. Фото: ГАЗО

https://racurs.ua/n139461-s-pojarami-v-chernobyle-hotyat-borotsya-s-pomoschu-osobennyh-kamer-kak-oni-rabotaut-foto-video.html

Ракурс

Пожары в Чернобыле, которые бушевали в апреле, стали одними из самых масштабных за последние годы. Для дальнейшего избежания таких ситуаций в Чернобыльской зоне установили оборудование для раннего обнаружения пожаров на больших территориях.

В Зоне отчуждения установлено оптическое оборудование и тепловизоры, которые должны фиксировать возгорания. Чтобы проверить их работу, пожарные искусственно создали несколько очагов возгорания в разных местах и ​​проверили, работает ли система. Об этом «Ракурсу» сообщило Государственное агентство по управлению Зоной отчуждения.

Отмечается, что пожар искусственно создали на площади 1,5 кв. м. Место возгорания было расположено на расстоянии 5 км от камеры, которая фиксирует пожары. Результаты этого теста были положительными — камеры зафиксировали повышение температуры и прислали звуковой сигнал в диспетчерский центр. Повышение температурного режима может фиксироваться на расстоянии до 10 км.

Отмечается, что система оснащена 49-кратным оптическим зумом и тепловизионной камерой, которые работают вместе. Если оператор получает сообщение о возгорании, он с помощью камер может самостоятельно проверить, есть ли на месте пожар. Камеры будут работать круглосуточно. Также тепловизионная система работает даже в условиях сильного задымления и в темное время суток, что позволит диспетчеру мониторить ситуацию 24/7.

Сейчас специалисты тестируют систему. Если тесты окажутся успешными, технологию могут использовать на всей территории Зоны отчуждения.

Как сообщалось, один день работ по тушению пожаров в Чернобыльской зоне стоил около 1,5 млн грн. Последний раз такие мощные пожары в Зоне отчуждения полыхали в 2015 году.