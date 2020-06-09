Всеукраинский референдум в электронном виде инициирует Зеленский: что известно

Всеукраинский референдум. Фото: 1kr.ua

https://racurs.ua/n139460-kakie-osnovnye-polojeniya-zakonoproekta-zelenskogo-o-vseukrainskom-referendume.html

Ракурс

Законопроект № 3612 «О народовластии через всеукраинский референдум» отмечен президентом Украины Владимиром Зеленским как безотлагательный. Инициатором проекта закона выступил сам глава государства, а одним из новаторских нововведений документа является возможность проведения электронного голосования на референдуме.

Текст этого законопроекта уже появился на сайте Верховной Рады.

Законопроект предусматривает, что на всеукраинский референдум могут быть вынесены следующие темы:

утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины;

вопросы общегосударственного значения;

вопросы изменения территории Украины;

вопросы об отмене закона или его отдельных положений.

На референдуме не могут рассматриваться вопросы:

противоречащие Конституции Украины и общепризнанным принципам и нормам международного права;

связанные с отменой независимости Украины, нарушением ее суверенитета и территориальной целостности, созданием угрозы национальной безопасности, разжиганием вражды;

о законопроектах, связанных с бюджетом, налогами и амнистией;

отнесенные законодательством к компетенции органов правопорядка, прокуратуры или суда.

В законопроекте предусмотрено, что на референдум одновременно может быть вынесен лишь один вопрос, который должен быть сформулирован четко, ясно, не допускать различных трактовок и предполагать ответы «да» или «нет».

Референдум считается проведенным, если в нем примут участие не менее 50% избирателей. Для утверждения вопроса, вынесенного на референдум, за него должны отдать голоса более половины проголосовавших избирателей.

Референдум о внесении изменений в Конституцию и референдум по народной инициативе может назначать президент. Назначение референдума об изменении территории Украины отнесен к компетенции Верховной Рады.

Референдум по народной инициативе возможен в том случае, если его требуют не менее 3 млн избирателей. Подписи избирателей должны быть собраны не менее чем в двух третьих областей Украины, в каждой области должно быть собрано не менее 100 тыс. подписей.

Также предусмотрено создание автоматизированной информационно-аналитической системы, которая позволит гражданам поддерживать инициативу о проведении референдума, а также голосовать на нем.

Подчеркивается, что самым сложным при электронных голосованиях является вопрос обеспечения защиты персональных данных избирателей и предотвращение несанкционированных вмешательств.

Как ранее писал «Ракурс», сегодня утром в парламенте был зарегистрирован законопроект, предусматривающий процедуру проведения всеукраинского референдума.