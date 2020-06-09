Всеукраїнський референдум в електронному вигляді ініціює Зеленський: що відомо

Всеукраїнський референдум. Фото: 1kr.ua

https://racurs.ua/ua/n139460-vseukrayinskyy-referendum-v-elektronnomu-vyglyadi-iniciuie-zelenskyy-scho-vidomo.html

Ракурс

Законопроект № 3612 «Про народовладдя через всеукраїнський референдум» визначений президентом України Володимиром Зеленським як невідкладний. Ініціатором проекту закону виступив сам глава держави, а одним із новаторських нововведень документа є можливість проведення електронного голосування на референдумі.

Текст цього законопроекту вже з’явився на сайті Верховної Ради.

Законопроект передбачає, що на всеукраїнський референдум можуть бути винесені наступні теми:

затвердження закону про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України;

питання загальнодержавного значення;

питання зміни території України;

питання про скасування закону або його окремих положень.

На референдумі не можуть розглядатися питання:

які суперечать Конституції України та загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права;

пов’язані зі скасуванням незалежності України, порушенням її суверенітету та територіальної цілісності, створенням загрози національній безпеці, розпалюванням ворожнечі;

про законопроекти, пов’язані з бюджетом, податками і амністією;

віднесені законодавством до компетенції органів правопорядку, прокуратури або суду.

У законопроекті передбачено, що на референдум одночасно може бути винесено лише одне питання, яке повинно бути сформульовано чітко і ясно, не допускати різних трактувань та передбачати лише відповіді «так» або «ні».

Референдум вважається проведеним, якщо в ньому візьмуть участь щонайменше 50% виборців. Для затвердження питання, винесеного на референдум, за нього повинні віддати голоси понад половина виборців, які проголосували.

Референдум про внесення змін до Конституції та референдум за народною ініціативою може призначати президент. Призначення референдуму про зміну території України перебуватиме в компетенції Верховної Ради.

Референдум із народної ініціативи можливий у тому випадку, якщо його вимагають не менше 3 млн виборців. Підписи виборців мають бути зібрані не менш як у двох третинах областей України, у кожній області має бути зібрано не менше 100 тис. підписів.

Також передбачено створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи, яка дозволить громадянам підтримувати ініціативу про проведення референдуму, а також голосувати на ньому.

Наголошується, що найскладнішим у електронних голосуваннях є питання забезпечення захисту персональних даних виборців та запобігання несанкціонованим втручанням.

Як раніше писав «Ракурс», сьогодні вранці в парламенті було зареєстровано законопроект, який передбачає процедуру проведення всеукраїнського референдуму.