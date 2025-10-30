Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану й мобілізації. Фото:

Воєнний стан і мобілізацію в Україні продовжили ще на 90 діб.

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 30 жовтня, підписав закони, які продовжують воєнний стан та мобілізацію ще на три місяці — до 3 лютого 2026 року. Відповідна інформація хватилася на картках законопроектів № 14128 і № 14129 на сайті ВРУ.

Як відомо, в Україні від 24 лютого 2022 року запроваджено воєнний стан. Тоді ж оголосили загальну мобілізацію. Відтоді Верховна Рада кожні три місяці продовжує строки дії воєнного стану і мобілізації. Це вже 17-те продовження воєнного стану.

Під час воєнного стану в Україні можуть обмежувати свободу руху громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів. Також можуть запровадити трудову повинність, обов’язкові суспільно корисні роботи або примусове відчуження приватного майна.

Нагадаємо, 21 жовтня Верховна Рада ухвалила рішення про продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Більшість народних депутатів підтримали ці рішення голосами, лише Олексій Гончаренко з «Європейської Солідарності» втретє проголосував проти.