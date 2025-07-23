Володимир Зеленський подасть законопроект. Скріншот з відео

https://racurs.ua/ua/n208032-zelenskyy-anonsuvav-novyy-zakon-pro-posylennya-nezalejnosti-antykorupciynyh-organiv.html

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Президент України Володимир Зеленський подасть до Верховної Ради законопроект про посилення незалежності антикорупційних органів.

У середу, 23 липня, глава держави провів низку нарад з керівниками СБУ, НАБУ, САП, МВС, НАЗК, ДБР та генпрокурором. Обговорювали закон № 12414, реакцію на нього та антикорупційні органи. Про це Зеленський заявив у відеозверненні, яке було опубліковане у Facebook.

Мені важливо було, щоб кожен дав свої аргументи. Важливо, що вони сказали й одне одному те, що давно накопичувалось. Дуже ціную домовленість про командну роботу та про заходи, які можуть реально дати відчуття невідворотності покарання, а отже, справедливості в Україні, — заявив він.

Також Зеленський зазначив, що «усі почули те, що кажуть люди цими днями» і наголосив, що «це все недаремно». За його словами, Банкова вже проаналізувала всі занепокоєння, всі аспекти того, що варто змінити і що має бути активізовано.

Президент запевнив, що новий законопроєкт «забезпечить силу системі правопорядку», але водночас матиме «всі норми для незалежності антикорупційних інституцій».

Я запропоную Верховній Раді України законопроект, який буде відповіддю, який забезпечить силу системі правопорядку. І не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку, і — дуже важливо — всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть, — зазначив він.

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроект № 12414, який суттєво посилює вплив Генеральної прокуратури на справи, які раніше перебували виключно в компетенції НАБУ та САП.

Закон дозволяє генпрокурору отримати доступ до всіх справ НАБУ, закрити розслідування на вимогу сторони захисту, самому вирішувати спори про підслідність й самостійно підписувати підозри топ-посадовцям.

Проти ліквідації незалежності НАБУ та САП виступила не лише частина українського суспільства, але й міжнародні партнери. В ЄС прямо заявили, що поточна фінансова підтримка з боку Євросоюзу безпосередньо пов’язана з дотриманням стандартів відкритості, реформуванням судової системи та забезпеченням демократичних принципів урядування. Також аналогічні вимоги поширюються і на євроінтеграційний процес України.