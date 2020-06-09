«ПриватБанк» дозволив знімати гроші з карти на касі. Фото: Pexels

https://racurs.ua/ua/n139463-gotivka-na-kasi-pryvatbank-zapustyv-novu-zruchnu-poslugu.html

Ракурс

«ПриватБанк» запустив нову послугу — тепер клієнти банку можуть знімати гроші з карток не тільки у банкоматах, а й на касах у магазинах. Щоб скористатися цією послугою, потрібно оплатити покупку за допомогою своєї картки.

Знімати готівку можна з усіх видів карток (студентської, зарплатної, соціальної) різних платіжних систем. Про це повідомляє прес-служба банку.

Щоб зняти гроші на касі, потрібно лише попросити про це касира і назвати йому суму для видачі. За один раз можна зняти максимум 500 грн. Щоб підтвердити операцію, клієнт повинен ввести свій PIN-код на терміналі на касі.

Зазначається, що ця послуга працює не в усіх магазинах. До сервісу «Готівка на касі» наразі підключені 65 тис. торговельних точок. У «ПриватБанку» обіцяють незабаром розширити партнерську мережу. Раніше така послуга вже була доступна на заправках.

Нагадаємо, раніше в мобільному додатку банку «Приват24» стався збій. Користувачі скаржилися на неможливість зайти у додаток, а також скористатися телефоном гарячої лінії, який потрібен для здійснення певних операцій. У «ПриватБанку» пояснили це аварійною ситуацією з мережевим обладнанням.