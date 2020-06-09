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Ракурс
У Херсоні змогли перемогти коронавірус. Фото: Ракурс

У Херсоні змогли перемогти коронавірус

9 чер 2020, 16:43
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У Херсоні більше не залишилося жодного хворого на коронавірус. Усі 20 пацієнтів, у яких було діагностовано COVID-19, повністю вилікувалися від інфекції.

Про це повідомляє прес-служба Херсонської міськради.

Крім того, у повідомленні зазначено, що в Херсонській області також було досягнуто високого рівня одужання хворих. Із 179 пацієнтів, у яких було зафіксовано коронавірус, повністю вилікувалися 172 особи.

Незважаючи на таку хорошу статистику, влада Херсона закликала жителів міста дотримуватися усіх запобіжних заходів і користуватися масками в громадських місцях, у тому числі і в громадському транспорті.

Як раніше писав «Ракурс», за останню добу в Україні коронавірус виявлено у 394 осіб. Всього з початку епідемії в Україні COVID-19 заразилися 27 тис. 856 осіб.

Джерело: Ракурс


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