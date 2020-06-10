Погода в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине 10 июня ухудшится в западных областях.

Неблагоприятные погодные условия сегодня днем ожидаются в Ровенской, Волынской, Хмельницкой, Тернопольской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях. Здесь днем прогнозируют грозы, местами град и шквалы 17−22 м/с. Кроме того, местами ожидаются значительные дожди. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

В ГСЧС призывают быть осторожными при сильном ветре и придерживаться ряда рекомендаций. Следует закрыть плотно все окна домов, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

Людям на улице надо держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи и деревьев, а во время бури надо спрятаться в ближайшем здании или естественном укрытии. Также необходимо избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, сегодня синоптики обещали теплую погоду в Украине. Днем воздух прогреется до 26−28° на западе и до 27 — 35° в остальных регионах. Ветер в большинстве областей прогнозировали юго-восточный, 5−10 м/с.