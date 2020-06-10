Danone припиняє рекламну кампанію за участю Пореченкова, фото — Главред

https://racurs.ua/ua/n139527-porechenkova-zalyshat-bez-groshey-danon-francuzy-zgornut-reklamu-z-odioznym-aktorom.html

Ракурс

Реклама з Михайлом Пореченковим зникне зі ЗМІ та соцмереж. Французька компанія Danone («Данон») повідомила українських дипломатів, що припинить співробітництво з одіозним російським актором.

Посол України у Франції Олег Шамшур у Twitter написав, що мав телефонну розмову із генеральним секретарем виробника молочної продукції Матіасом Вішерою. Французи вирішили припинити рекламну кампанію Actimel за участі Пореченкова.

Швидка й адекватна реакція. А от тепер, коли апетит вже не псують, смачного, — прокоментував український посол розмову із представником «Данон».

Київ раніше апелював до Danone Russia щодо реклами з Пореченковим, назвавши актора «прислужником кремлівських терористів» і закликав бізнес «на тлі комерційної вигоди не забувати про моральність».

Пореченков переслідується в Україні за терористичну діяльність. Він на камери хизувався тим, як стріляє з кулемета у бік захисників Донецького аеропорту.

Коли з’явилася інформація про зйомки актора в рекламі, в Україні чимало громадян в соцмережах закликали бойкотувати «Данон».