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Ракурс
Danone припиняє рекламну кампанію за участю Пореченкова, фото — Главред

Пореченкова залишать без грошей «Данону»: французи згорнуть рекламу з одіозним актором

10 чер 2020, 17:06
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Реклама з Михайлом Пореченковим зникне зі ЗМІ та соцмереж. Французька компанія Danone («Данон») повідомила українських дипломатів, що припинить співробітництво з одіозним російським актором.

Посол України у Франції Олег Шамшур у Twitter написав, що мав телефонну розмову із генеральним секретарем виробника молочної продукції Матіасом Вішерою. Французи вирішили припинити рекламну кампанію Actimel за участі Пореченкова.

Швидка й адекватна реакція. А от тепер, коли апетит вже не псують, смачного, — прокоментував український посол розмову із представником «Данон».

Київ раніше апелював до Danone Russia щодо реклами з Пореченковим, назвавши актора «прислужником кремлівських терористів» і закликав бізнес «на тлі комерційної вигоди не забувати про моральність».

Пореченков переслідується в Україні за терористичну діяльність. Він на камери хизувався тим, як стріляє з кулемета у бік захисників Донецького аеропорту.

Коли з’явилася інформація про зйомки актора в рекламі, в Україні чимало громадян в соцмережах закликали бойкотувати «Данон».

Джерело: Ракурс


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