Реклама з Пореченковим. Скріншот із відео

https://racurs.ua/ua/n139494-kompaniya-danon-vidreaguvala-na-reklamu-z-posipakou-boyovykiv-ordlo-porechenkovym-video.html

Ракурс

Український підрозділ французької компанії Danone відреагував на скандал навколо реклами Actimel з російським актором Михайлом Пореченковим, який на Донбасі обстрілював позиції Збройних сил України.

Комерсанти наголосили, що їм дуже шкода через ситуацію, що склалася навколо реклами, яка транслюється в російському медійному просторі. При цьому у представництві наголошують, що не можуть вплинути на російській підрозділ «Данон». Про це йдеться у заяві представництва, яка опублікована в Facebook.

Локальні офіси в кожній країні функціонують незалежно, опрацьовуючи завдання і виклики підлеглих ринків і керуючись локальними потребами споживачів. Саме тому, ми в Україні не можемо впливати на формування рекламної, комерційної та комунікаційної політик інших країн, у тому числі й Росії, — зазначили вони.

Посольство України у Франції теж відреагувало на скандал. Дипломати заявили, що великий бізнес має бути відповідальним, а комерційна доцільність не привід забувати про моральність.

Danone Russia запрошує посіпаку кремлівських терористів Пореченкова, який у 2014 хизувався тим, як стріляв по українцях на Донбасі та підтримав анексію Криму, рекламувати свій йогурт. Смакує? — йдеться на сторінці посольства у Facebook.

Як відомо, російський актор Михайло Пореченков, який під час незаконного відвідування окупованої РФ території Донбасу обстрілював з великокаліберного кулемета позиції українських військових у Донецькому аеропорту, знявся у рекламі Actimel.

Нагадаємо, бійки депутатів Верховної Ради використав бельгійський оперний театр «Ла Монне» у своїй рекламі сезону 2020−2021 років. Українські нардепи потрапили на афішу цього закладу, а також до рекламного відеоролика, розміщеного на YouTube-каналі театру.