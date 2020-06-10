Реклама с Пореченковым. Скриншот из видео

https://racurs.ua/n139494-kompaniya-danon-otreagirovala-na-reklamu-s-prihvostnem-boevikov-ordlo-porechenkovym-video.html

Ракурс

Украинское подразделение французской компании Danone отреагировало на скандал вокруг рекламы Actimel с российским актером Михаилом Пореченковым, который на Донбассе обстреливал позиции Вооруженных сил Украины.

Коммерсанты отметили, что им очень жаль за ситуацию, сложившуюся вокруг рекламы, которая транслируется в российском медийном пространстве. При этом в представительстве отмечают, что не могут повлиять на российское подразделение «Данон». Об этом говорится в заявлении представительства, опубликованном в Facebook.

Локальные офисы в каждой стране функционируют независимо, прорабатывая задачи и вызовы подчиненных рынков и руководствуясь локальными потребностями потребителей. Именно поэтому, мы в Украине не можем влиять на формирование рекламной, коммерческой и коммуникационной политик других стран, в том числе и России, — отметили они.

Посольство Украины во Франции тоже отреагировало на скандал. Дипломаты заявили, что крупный бизнес должен быть ответственным, а коммерческая целесообразность не повод забывать о нравственности.

Danone Russia приглашает прихвостня кремлевских террористов Пореченкова, который в 2014 кичился тем, как стрелял по украинцам на Донбассе и поддержал аннексию Крыма, рекламировать свой йогурт. Вкусно? — говорится на странице посольства в Facebook.

Как известно, российский актер Михаил Пореченков, который во время незаконного посещения оккупированной РФ территории Донбасса обстреливал из крупнокалиберного пулемета позиции украинских военных в Донецком аэропорту, снялся в рекламе Actimel.

Напомним, драки депутатов Верховной Рады использовал бельгийский оперный театр «Ла Монне» в своей рекламе сезона 2020−2021 годов. Украинские нардепы попали на афишу этого заведения, а также в рекламный видеоролик, размещенный на YouTube-канале театра.