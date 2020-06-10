Александр Гвоздик решил уйти из бокса в бизнес

Александр Гвоздик. Фото: fightnews.info

https://racurs.ua/n139493-aleksandr-gvozdik-reshil-uyti-iz-boksa-v-biznes.html

Ракурс

Александр Гвоздик, профессиональный украинский боксер, выступающий в полутяжелой весовой категории, решил завершить свою боксерскую карьеру. Для поклонников боксера такое решение стало полной неожиданностью.

О своем уходе из большого бокса Гвоздик сообщил сайту Tribuna.com.

Свое решение о прекращении боксерской карьеры 33-летний спортсмен комментировать не стал.

А вот промоутер уже бывшего боксера Эгис Климас сообщил изданию ESPN, что его подопечный решил из бокса уйти в бизнес. По словам Климаса, Гвоздик очень умный парень и решил, что одновременно заниматься боксом и бизнесом у него не получится.

Как известно, свой последний поединок на ринге Гвоздик провел 19 октября 2019 года. В этом бою Гвоздик проиграл титул чемпиона мира по версии WBC Артуру Бетербиеву. Это было первое поражение украинца на профессиональном ринге.

Всего Гвоздик провел 18 профессиональных поединков, в 17 из которых одержал победу. Гвоздику удалось 14 раз закончить бои досрочно.

Кроме того, Гвоздик является бронзовым призером Олимпиады-2012.

Как ранее писал «Ракурс», канадский боксер Адонис Стивенсон после полученного нокаута от Гвоздика был введен в состояние искусственной комы.