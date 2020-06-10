МВФ ожидает более сильного падения украинской экономики

https://racurs.ua/n139492-v-mvf-uhudshili-prognoz-po-padeniu-vvp-ukrainy-i-skorosti-vyhoda-iz-krizisa.html

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Международный валютный фонд (МВФ) обновил прогноз по падению украинской экономики в 2020 году.

Теперь фонд считает, что валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в этом году упадет на 8,2%, сообщает издание «Громадське» со ссылкой на пресс-службу МВФ.

Ранее фонд считал, что ВВП Украины в этом году упадет на 7,7%.

В МВФ считают, что ВВП Украины в 2020 году составит 3,9 трлн грн, а уровень инфляции по итогам года составит 4,5%.

Также МВФ в сторону значительного ухудшения пересмотрел прогнозы по выходу украинской экономики из кризиса. Ранее в фонде считали, что в 2021 году ВВП Украины вырастет на 3,6%, теперь ожидают, что рост составит всего 1,1%.

В 2022 году экономика Украины вырастет на 3%, прогнозируют в МВФ.

Напомним, МВФ недавно утвердил 18-месячную программу поддержки Украины на сумму 5 млрд долл. США. В украинском правительстве ожидают, что первый транш поступит уже в этом месяце.