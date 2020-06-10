МВФ одобрил программу Stand-By для Украины.

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Международный валютный фонд утвердил 18-месячную программу поддержки Украины на 5 млрд долл.

Утверждение Советом директоров МВФ программы Stand-By позволяет незамедлительно выплатить Украине первый транш кредита в сумме около 2,1 млрд долл. Вся остальная сумма поступит еще четырьмя траншами. Об этом сообщила пресс-служба Фонда.

В МВФ отметили, что новая программа должна помочь украинскому правительству решить проблемы, которые были вызваны пандемией коронавируса. Кредит должен обеспечить платежный баланс и бюджетную поддержку и при этом сохранить достижения в основных структурных реформах.

В МВФ также определили ключевые приоритеты сотрудничества в рамках программы:

облегчение экономических последствий кризиса, в частности поддержкой домохозяйств и предприятий;

обеспечение устойчивой независимости Национального банка и гибкого обменного курса;

обеспечение финансовой стабильности при возмещении расходов по банковским решениям;

продвижение борьбы с коррупцией для сохранения и усиления последних достижений.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook сообщил, что первый транш от Международного валютного фонда поступит в Украину в июне. Сумма первого транша составит 2,1 млрд долл. Глава правительства отметил, что эти средства пойдут на поддержку экономики и на помощь людям.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что цена на газ для населения снизится благодаря меморандуму с Международным валютным фондом.