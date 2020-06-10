МВФ схвалив програму Stand-By для України.

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Міжнародний валютний фонд затвердив 18-місячну програму підтримки України на 5 млрд дол.

Затвердження Радою директорів МВФ програми Stand-By дозволяє негайно виплатити Україні перший транш кредиту в сумі близько 2,1 млрд дол. Вся інша сума надійде ще чотирма траншами. Про повідомила прес-служба Фонду.

У МВФ наголосили, що нова програма повинна допомогти українському уряду вирішити проблеми, які були викликані пандемією коронавірусу. Кредит повинен забезпечити платіжний баланс і бюджетну підтримку й при цьому зберегти досягнення в основних структурних реформах.

У МВФ також визначили ключові пріоритети співпраці в рамках програми:

полегшення економічних наслідків кризи, зокрема підтримкою домогосподарств і підприємств;

забезпечення сталої незалежності Національного банку і гнучкого обмінного курсу;

забезпечення фінансової стабільності при відшкодуванні витрат за банківськими рішеннями;

просування боротьби з корупцією для збереження і посилення останніх досягнень.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Facebookповідомив, що перший транш від Міжнародного валютного фонду надійде в Україну у червні. Сума першого траншу складе 2,1 млрд дол. Глава уряду відзначив, що ці кошти підуть на підтримку економіки та допомогу людям.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що ціна на газ для населення знизиться завдяки меморандуму з Міжнародним валютним фондом.