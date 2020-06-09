10 червня свято. Фото: Pexels

https://racurs.ua/ua/n139483-zavtra-vsesvitniy-den-modernu-i-mijnarodnyy-den-geraldyky.html

Ракурс

10 червня відзначаються одразу декілька цікавих свят. У цей день святкують Всесвітній день модерну. Свято присвячене стилю модерн в мистецтві і архітектурі, воно відзначається з 2013 року.

Дату свята обрали не випадково: в цей день з різницею в 12 років померли два видатних архітектора, які зробили визначний внесок у розвиток модерну в архітектурі. Йдеться про угорця Едені Лехнера і іспанця Антоніо Гауді. 10 червня в усьому світі проводяться заходи в сфері мистецтв, присвячені цьому дню.

Також 10 червня відзначається Міжнародний день геральдики. Його також почали святкувати в 2013 році. Цей день присвячений усім тим, хто займається вивченням гербів.

Окрім того, в цей день відзначається ще одне цікаве свято — День кулькової ручки. Саме в цей день у 1943 році була запатентована кулькова ручка, якими зараз користуються в усьому світі.

Іменини 10 червня святкують Євтихія, Єліконід, Еллада, Гнат (Ігнатій), Микита.

Як повідомлялося, в Україні заснували нове професійне свято — День фермера. Він буде відзначатися 19 червня. Для святкування Дня фермера обрана саме ця дата, оскільки 19 червня 2003 року в Україні був прийнятий закон «Про фермерське господарство».