Єфремова заарештували до 9 серпня. Фото: Комсомольская правда

https://racurs.ua/ua/n139482-smertelna-dtp-z-iefremovym-aktora-vidpravyly-pid-domashniy-aresht.html

Ракурс

Михайло Єфремов, російський актор, ввечері 8 червня влаштував у Москві смертельну ДТП, внаслідок якої загинув 57-річний чоловік. Сьогодні відбулося судове засідання, під час якого йому обрали запобіжний захід.

Таганський суд Москви задовольнив клопотання слідства про обрання запобіжного заходу і відправив актора під домашній арешт на два місяці. Про це повідомляє російський «Интерфакс».

Єфремов буде під домашнім арештом до 9 серпня. Він відбуватиме його у своїй квартирі. Два місяці йому не можна буде спілкуватися з будь-ким, окрім захисника, слідчого і близьких родичів, а також користуватися засобами зв’язку. Виняток становлять лише ситуації, коли необхідно викликати екстрені служби.

У залі суду журналісти поставили Єфремову запитання, чи визнає він провину у ДТП, в якій загинула людина. У відповідь на це актор кивнув головою і сказав: «Так». Водночас адвокат заявила, що «підстав для домашнього арешту немає", але вона притримується позиції підзахисного, який погодився на такий запобіжний захід. Сторона захисту також зазначила, що Єфремов страждає астмою і у нього хвороба серця.

Актора звинувачують у порушенні правил дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть людини. Йому загрожує до 12 років в’язниці.

Як писав «Ракурс», ввечері 9 червня Єфремова повезли на допит, після чого затримали. За попередньою інформацією, у крові актора виявили сліди наркотиків.