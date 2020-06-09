Зеленський анонсував нову версію програми дій Кабміну Шмигаля. Фото: LIGA.net

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Володимир Зеленський, президент України, заявив, що Кабінет міністрів вже до кінця цього тижня представить нову програму дій уряду, адже Верховна Рада відхилила попередню версію документу.

За словами Зеленського, прем'єр-міністр врахував численні зауваження, пропозиції та критику слуг народу. З урахуванням усіх даних була розроблена нова програма дій уряду. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що Кабмін проситиме винести нову програму на розгляд парламенту та підтримати її 18−19 червня. Він зазначив, що документ доопрацьований з урахуванням пропозицій усіх комітетів, завдань президента та фракції «Слуга народу».

За словами Шмигаля, документ складається з двох розділів. Перший — це антикризовий розділ. Другий — довгострокові пріоритети діяльності уряду.

Кожен із розділів збігається з тими напрямками стратегії, які є в міністерствах. Кожен розділ містить очікувані результати й показники, як і належить для такої програми, — зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, 4 червня Верховна Рада відправила на доопрацювання програму діяльності Кабінету міністрів Дениса Шмигаля. Таке рішення ухвалили під час ранкового пленарного засідання 245 депутатів.