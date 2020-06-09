Ракурсhttps://racurs.ua/
Зеленський анонсував нову версію програми дій Кабміну Шмигаля. Фото: LIGA.net
Виправили баги: Зеленський анонсував нову версію програми дій Кабміну Шмигаляhttps://racurs.ua/ua/n139481-vypravyly-bagy-zelenskyy-anonsuvav-novu-versiu-programy-diy-kabminu-shmygalya.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, заявив, що Кабінет міністрів вже до кінця цього тижня представить нову програму дій уряду, адже Верховна Рада відхилила попередню версію документу.
За словами Зеленського, прем'єр-міністр врахував численні зауваження, пропозиції та критику слуг народу. З урахуванням усіх даних була розроблена нова програма дій уряду. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що Кабмін проситиме винести нову програму на розгляд парламенту та підтримати її 18−19 червня. Він зазначив, що документ доопрацьований з урахуванням пропозицій усіх комітетів, завдань президента та фракції «Слуга народу».
За словами Шмигаля, документ складається з двох розділів. Перший — це антикризовий розділ. Другий — довгострокові пріоритети діяльності уряду.
Кожен із розділів збігається з тими напрямками стратегії, які є в міністерствах. Кожен розділ містить очікувані результати й показники, як і належить для такої програми, — зазначив Шмигаль.
Нагадаємо, 4 червня Верховна Рада відправила на доопрацювання програму діяльності Кабінету міністрів Дениса Шмигаля. Таке рішення ухвалили під час ранкового пленарного засідання 245 депутатів.