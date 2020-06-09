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Зеленский анонсировал новую версию программы деятельности Кабмина Шмыгаля. Фото: LIGA.net

Исправили баги: Зеленский анонсировал новую версию программы деятельности Кабмина Шмыгаля

9 июн 2020, 21:53
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Владимир Зеленский, президент Украины, заявил, что Кабинет министров уже до конца этой недели представит новую программу деятельности правительства, ведь Верховная Рада отклонила предыдущую версию документа.

По словам Зеленского, премьер-министр учел многочисленные замечания, предложения и критику слуг народа. С учетом всех данных была разработана новая программа деятельности правительства. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что Кабмин будет просить вынести новую программу на рассмотрение парламента и поддержать ее 18−19 июня. Он отметил, что документ доработан с учетом предложений всех комитетов, задач президента и фракции «Слуга народа».

По словам Шмыгаля, документ состоит из двух разделов. Первый — это антикризисный раздел. Второй — долгосрочные приоритеты деятельности правительства.

Каждый из разделов совпадает с теми направлениями стратегии, которые есть в министерствах. Каждый раздел содержит ожидаемые результаты и показатели, как и положено для такой программы, — отметил Шмыгаль.

Напомним, 4 июня Верховная Рада отправила на доработку программу деятельности Кабинета министров Дениса Шмыгаля. Такое решение приняли во время утреннего пленарного заседания 245 депутатов.


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