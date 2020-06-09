В США проходят похороны Флойда. Фото: Reuters

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Ракурс

Джордж Флойд умер в конце мая после того, как во время задержания один из полицейских применил к нему удушающий прием. Его смерть спровоцировала в Штатах и европейских странах волну протестов против полицейской жестокости и расизма.

Сегодня, 9 июня, в Хьюстоне (штат Техас) проходят похороны Флойда. На церемонии присутствуют только близкие и родственники афроамериканца, однако трансляцию события ведут все главные американские телеканалы.

Его хоронят в закрытом золотом гробу. Флойда похоронят в пригороде Хьюстона рядом с матерью. Кладбище находится в Пирленде, где Флойд вырос.

Накануне в Хьюстоне прошла церемония прощания с Флойдом. Она продолжалась около шести часов, ее посетили более 6 тыс. человек. Они прибыли из разных частей страны. В число гостей вошли губернатор Техаса Грег Эбботт и шеф полиции Хьюстона Арт Асеведо. Эббот заявил журналистам, что смерть Флойда не была напрасной. Губернатор заверил, что в штате проведут реформу работы полиции.

Как сообщалось, в США суд в Миннеаполисе определил залог в сумме 1 млн долл. для бывшего полицейского Дерека Шовина, которого обвиняют в недавнем резонансном убийстве при задержании афроамериканца Джорджа Флойда.