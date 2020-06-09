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На Донбассе подорвали машину бойцов ВСУ

На Донбассе подорвали машину бойцов ВСУ, ранены 10 военных (ФОТО)

9 июн 2020, 20:44
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Война на Донбассе длится уже шесть лет. Стало известно, что сегодня в машину Вооруженных сил Украины (ВСУ) неизвестные подбросили взрывное устройство, которое позже сдетонировало.

В результате взрыва минно-взрывные травмы получили 10 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Инцидент произошел утром 9 июня в Авдеевке. Колонна военного автотранспорта ехала в районе Дворца культуры «Авдеевский коксохимический завод». Около 9.30 последний в колонне автомобиль «Спартан» подорвался на неустановленном взрывном устройстве.

На Донбассе подорвали машину бойцов ВСУ. Фото: Офис генпрокурора

На Донбассе подорвали машину бойцов ВСУ. Фото: Офис генпрокурора

Раненым военным оказали медпомощь. Офис генпрокурора открыл уголовное производство по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Как сообщалось, на Донбассе главари контролируемых Россией боевиков с 2014 года неоднократно привлекали несовершеннолетних к участию в боевых действиях против украинских военных формирований.


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