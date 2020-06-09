На Донбасі підірвали машину бійців ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n139479-na-donbasi-pidirvaly-mashynu-biyciv-zsu-poraneni-10-viyskovyh-foto.html

Ракурс

Війна на Донбасі триває вже шість років. Стало відомо, що сьогодні у машину Збройних сил України (ЗСУ) невідомі підкинули вибуховий пристрій, який пізніше здетонував.

Внаслідок вибуху мінно-вибухові травми отримали 10 військовослужбовців. Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

Інцидент стався вранці 9 червня в Авдіївці. Колона військового автотранспорту їхала в районі Палацу культури «Авдіївський коксохімічний завод». Близько 9.30 останній в колоні автомобіль «Спартан» підірвався на невстановленому вибуховому пристрої.

Пораненим військовим надали медичну допомогу. Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Як повідомлялося, на Донбасі ватажки контрольованих Росією бойовиків із 2014 року неодноразово залучали неповнолітніх до участі в бойових діях проти українських військових формувань.