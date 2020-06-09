Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
На Донбасі підірвали машину бійців ЗСУ

На Донбасі підірвали машину бійців ЗСУ, поранені 10 військових (ФОТО)

9 чер 2020, 20:44
999

Війна на Донбасі триває вже шість років. Стало відомо, що сьогодні у машину Збройних сил України (ЗСУ) невідомі підкинули вибуховий пристрій, який пізніше здетонував.

Внаслідок вибуху мінно-вибухові травми отримали 10 військовослужбовців. Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

Інцидент стався вранці 9 червня в Авдіївці. Колона військового автотранспорту їхала в районі Палацу культури «Авдіївський коксохімічний завод». Близько 9.30 останній в колоні автомобіль «Спартан» підірвався на невстановленому вибуховому пристрої.

На Донбасі підірвали машину бійців ЗСУ. Фото: Офіс генпрокурора

На Донбасі підірвали машину бійців ЗСУ. Фото: Офіс генпрокурора

Пораненим військовим надали медичну допомогу. Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Як повідомлялося, на Донбасі ватажки контрольованих Росією бойовиків із 2014 року неодноразово залучали неповнолітніх до участі в бойових діях проти українських військових формувань.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів