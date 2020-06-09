Коронавірус на Волині. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n139478-na-volyni-zamist-poslablennya-karantynu-zaprovadyly-novi-obmejennya-sytuaciya-z-koronavirusom.html

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Послаблення карантину в Україні заплановане на 10 червня. Планується, що цього дня відкриються бази відпочинку, а також знімуть деякі інші обмеження. Проте не всі області готові до послаблення.

На Волині за декілька днів ситуація з коронавірусом значно погіршилася. Саме тому регіональна комісія з надзвичайних ситуацій на засіданні 9 червня ухвалила рішення щодо того, що завтра нові послаблення в області не будуть запроваджувати. Про це повідомляє прес-служба Волинської обласної державної адміністрації.

На Волині не відкриваються санаторії та ресторани, залишається під забороною проведення спортивних та релігійних заходів, відвідування закладів дошкільної освіти, робота закладів фізичної культури, відвідування занять у групах понад 10 осіб в закладах освіти. Окрім того, комісія ухвалила рішення про скасування перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього сполучення (приміському, міському, регіональному та дальньому). Залишається працювати громадський транспорт та магазини.

Такі заходи запроваджені через нові вогнища захворювання в області. Нові спалахи COVID-19 виявлені в Турійському, Ратнівському, Камінь-Каширському та Луцькому районах. У восьми районах області показник інцидентності перевищує норму. Загалом у Волинській області рівень інцидентності становить 16,48 на 100 тис. населення (при нормі 12).

Також відбудеться посилення протиепідемічних заходів у Ратнівському та Ківерцівському районах. Зокрема, на в’їздах та виїздах з села Річиця Ратнівського району, міста Ківерці та селища Олика Ківерцівського району встановлять карантинні пости.

Як повідомлялося, у Херсоні більше не залишилося жодного хворого на коронавірус. Усі 20 пацієнтів, у яких був діагностований COVID-19, повністю вилікувалися від інфекції.