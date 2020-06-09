Потоп у Благовєщенську. Фото: КП

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Ракурс

У Росії у місті Благовєщенськ Амурської області 8 червня пройшла тропічна злива, яка перетворила вулиці на річки. За 12 годин у місті випало 82 мм опадів, а це практично місячна норма червня. Ця злива стала найсильнішою за всю історію метеоспостережень.

У місті було введено надзвичайний стан, метою якого є проведення аварійно-відновлювальних робіт, повідомляє прес-служба адміністрації міста.

Після дощу в місті підтопило кілька перехресть. У трьох районах відбулося відключення електропостачання. Підтоплення спостерігаються у 63 житлових будинках, а також у дворах двох шкіл та трьох дитячих садків. Також затоплено підвал міської поліклініки № 67 та підвали 26 багатоквартирних будинків. Місцями розмиті дороги. Деякі жителі навіть використовували човни для пересування вулицями.

А напередодні у Красноярському краї вирувала стихія. У селі Нарва Манського району із берегів вийшла річка Мана. У воді опинилися 24 будинки і 40 присадибних ділянок. Рятувальникам довелося евакуювати 43 людини.

Також сильно піднялася вода у річці Кунгус. Місцеве населення готують до евакуації, якщо у цьому виникне необхідність.

Всього у Красноярському краї залишаються підтопленими 52 житлових будинки і 114 присадибних ділянок у десяти населених пунктах. Крім того, зафіксовані переливи на п’яти ділянках автодоріг. Також пошкоджено три автомобільні мости, з чотирма населеними пунктами сполучення обмежено.

Як раніше писав «Ракурс», 3 червня потужний ураган налетів на Чечню, Північну Осетію, Кабардино-Балкарію та Інгушетію. Ураган валив дерева і зривав із будинків дахи.