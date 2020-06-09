Потоп в Благовещенске. Фото: КП

https://racurs.ua/n139477-v-rossii-tropicheskie-livni-prevratili-ulicy-gorodov-v-reki-foto-video.html

Ракурс

В России в городе Благовещенск Амурской области 8 июня прошел тропический ливень, который превратил улицы в реки. За 12 часов в городе выпало 82 мм осадков, а это практически месячная норма июня. Этот ливень стал самым сильным за всю историю метеонаблюдений.

В городе было введено чрезвычайное положение, целью которого является проведение аварийно-восстановительных работ, сообщает пресс-служба администрации города.

После дождя в городе подтопило несколько перекрестков. В трех районах произошло отключение электричества. Подтопления наблюдаются в 63 жилых домах, а также во дворах двух школ и трех детских садов. Также затоплен подвал городской поликлиники № 67 и подвалы 26 многоквартирных домов. Местами размыты дороги. Некоторые жители даже использовали лодки для передвижения по улицам.

А накануне в Красноярском крае бушевала стихия. В селе Нарва Манского района из берегов вышла река Мана. В воде оказались 24 дома и 40 приусадебных участков. Спасателям пришлось эвакуировать 43 человека.

Также сильно поднялась вода в реке Кунгус. Местное население готовят к эвакуации, если в этом возникнет необходимость.

Всего в Красноярском крае остаются подтопленными 52 жилых дома и 114 приусадебных участков в десяти населенных пунктах. Кроме того, зафиксированы переливы по пяти участкам автодорог. Также повреждено три автомобильных моста, с четырьмя населенными пунктами сообщение ограничено.

Как ранее писал «Ракурс», 3 июня мощный ураган обрушился на Чечню, Северную Осетию, Кабардино-Балкарию и Ингушетию. Ураган валил деревья и срывал с домов крыши.