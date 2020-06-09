Михаил Ефремов задержан после допроса. Фото: РБК

https://racurs.ua/n139476-smertelnoe-dtp-s-efremovym-aktera-zaderjali-posle-doprosa-emu-svetit-12-let-turmy.html

Ракурс

Михаил Ефремов, российский актер, вечером 8 июня устроил в Москве смертельное ДТП, в результате которого погиб 57-летний мужчина. Ефремова задержали на месте происшествия, однако позже отпустили под подписку о невыезде. Вечером 9 июня его увезли на допрос, после которого было принято решение о повторном задержании.

В отношении актера правоохранители возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения (ст. 264 Уголовного кодекса России). Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Об этом сообщается на сайте МВД России.

Правоохранители отменили его подписку о невыезде, так как в его крови, по предварительным данным, обнаружили следы наркотиков. Кроме того, во время ДТП актер был пьян. По предварительной информации, допрос состоялся так поздно из-за того, что Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения и не мог отвечать на вопросы.

Во вторник вечером, 9 июня, суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании Ефремову меры пресечения. Есть вероятность, что следствие будет просить поместить актера под домашний арест.

Как писал «Ракурс», в крови актера были обнаружены следы кокаина и каннабиноидов. Следователь уже выписал постановление на проведение обыска в квартире актера.

ДТП произошло вчера поздним вечером на Смоленской площади в Москве. Внедорожник, за рулем которого находился Ефремов, выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Lada. Водитель Lada умер в больнице от полученных травм.