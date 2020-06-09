Андорру внезапно засыпало июньским снегом. Фото: Pexels

https://racurs.ua/n139475-andorru-vnezapno-zasypalo-iunskim-snegom-foto-video.html

Ракурс

Андорру, небольшую европейскую страну, в начале июня засыпало снегом. Это необычная погода для страны в это время года, ведь Андорра со всех сторон окружена горами, которые защищают ее от ветров.

Обычно летом в стране воздух прогревается до +22°, однако в этом году погода удивила местных жителей. Фото и видео заснеженных летних пейзажей пользователи публикуют в соцсетях.

Отмечается, что вместо привычных +22° в день, когда шел снег, в стране было всего +2°. Чем вызваны такие необычные погодные условия, неизвестно. Снегопад шел несколько дней назад, а по состоянию на вечер 9 июня в Андорре воздух прогрелся до +15°.

Как известно, Андорра расположена в восточной части Пиренейского полуострова. Климат в Андорре довольно мягкий — все благодаря близости Средиземного моря. Страна со всех сторон окружена горами Пиренеями, защищающими ее от холодных северных ветров.

Как писал «Ракурс», снег в начале июня шел и в украинских Карпатах. В соцсетях появились фотоснимки снежного дворца, в который превратилась расположенная на вершине горы Поп Иван астрономическая и метеорологическая обсерватория.