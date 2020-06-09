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Ракурс
Михаил Ефремов. Фото: ТВ Центр

В крови Ефремова обнаружен не только алкоголь, но и наркотики (ДОКУМЕНТ, ВИДЕО)

9 июн 2020, 18:58
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Михаил Ефремов, который устроил вчера вечером смертельное ДТП в Москве, за рулем находился не только в состоянии алкогольного опьянения. В крови актера также были обнаружены следы наркотических веществ.

Об этом сообщает в Telegram-канале «112». В распоряжении журналистов оказались результаты экспертизы крови Ефремова.

Экспертиза крови Михаила Ефремова. Фото: Telegram

Экспертиза крови Михаила Ефремова. Фото: Telegram

В крови актера были обнаружены следы кокаина и каннабиноидов. Следователь уже выписал постановление на проведение обыска в квартире актера.

Самого Ефремова полиция увезла на допрос. Актера вывели из дома в сопровождении полиции. Ефремов был в медицинской маске, а на голову накинул капюшон.

Михаила Ефремова из дома увезла полиция. Фото: РБК

На вопрос журналистов признает ли он себя виновным в ДТП, Ефремов предпочел не отвечать.

Как ранее писал «Ракурс», сразу после ДТП Ефремов на камеру признался в том, что он виновен в столкновении. Но позже адвокат актера заявил, что его подзащитный не делал никаких признаний.

Источник: Ракурс


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