Михаил Ефремов. Фото: ТВ Центр

https://racurs.ua/n139474-v-krovi-efremova-obnarujen-ne-tolko-alkogol-no-i-narkotiki-dokument-video.html

Ракурс

Михаил Ефремов, который устроил вчера вечером смертельное ДТП в Москве, за рулем находился не только в состоянии алкогольного опьянения. В крови актера также были обнаружены следы наркотических веществ.

Об этом сообщает в Telegram-канале «112». В распоряжении журналистов оказались результаты экспертизы крови Ефремова.

В крови актера были обнаружены следы кокаина и каннабиноидов. Следователь уже выписал постановление на проведение обыска в квартире актера.

Самого Ефремова полиция увезла на допрос. Актера вывели из дома в сопровождении полиции. Ефремов был в медицинской маске, а на голову накинул капюшон.

На вопрос журналистов признает ли он себя виновным в ДТП, Ефремов предпочел не отвечать.

Как ранее писал «Ракурс», сразу после ДТП Ефремов на камеру признался в том, что он виновен в столкновении. Но позже адвокат актера заявил, что его подзащитный не делал никаких признаний.