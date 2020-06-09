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Ракурс
Михайло Єфремов. Фото: ТВ Центр

У крові Єфремова виявлено не тільки алкоголь, а й наркотики (ДОКУМЕНТ, ВІДЕО)

9 чер 2020, 18:58
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Михайло Єфремов, який влаштував вчора ввечері смертельну ДТП у Москві, за кермом перебував не тільки у стані алкогольного сп’яніння. У крові актора також були виявлені сліди наркотичних речовин.

Про це повідомляє у Telegram-каналі «112». До рук журналістів потрапили результати експертизи крові Єфремова.

Експертиза крові Михайла Єфремова. Фото: Telegram

Експертиза крові Михайла Єфремова. Фото: Telegram

У крові актора були виявлені сліди кокаїну та канабіноїдів. Слідчий уже виписав постанову про проведення обшуку в квартирі актора.

Самого Єфремова поліція відвезла на допит. Актора вивели з будинку у супроводі поліції. Єфремов був у медичній масці, а на голову накинув капюшон.

Михайла Єфремова з дому забрала поліція. Фото: РБК

На запитання журналістів чи визнає він себе винним у ДТП, Єфремов вирішив не відповідати.

Як раніше писав «Ракурс», відразу після ДТП Єфремов на камеру зізнався у тому, що він винний у зіткненні. Але пізніше адвокат актора заявив, що його підзахисний не робив ніяких заяв.

Джерело: Ракурс


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