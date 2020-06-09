Михайло Єфремов. Фото: ТВ Центр

https://racurs.ua/ua/n139474-u-krovi-iefremova-vyyavleno-ne-tilky-alkogol-a-y-narkotyky-dokument-video.html

Ракурс

Михайло Єфремов, який влаштував вчора ввечері смертельну ДТП у Москві, за кермом перебував не тільки у стані алкогольного сп’яніння. У крові актора також були виявлені сліди наркотичних речовин.

Про це повідомляє у Telegram-каналі «112». До рук журналістів потрапили результати експертизи крові Єфремова.

У крові актора були виявлені сліди кокаїну та канабіноїдів. Слідчий уже виписав постанову про проведення обшуку в квартирі актора.

Самого Єфремова поліція відвезла на допит. Актора вивели з будинку у супроводі поліції. Єфремов був у медичній масці, а на голову накинув капюшон.

На запитання журналістів чи визнає він себе винним у ДТП, Єфремов вирішив не відповідати.

Як раніше писав «Ракурс», відразу після ДТП Єфремов на камеру зізнався у тому, що він винний у зіткненні. Але пізніше адвокат актора заявив, що його підзахисний не робив ніяких заяв.