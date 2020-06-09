У Києві та Харкові на людей впали дерева. Фото: Actual.Today

https://racurs.ua/ua/n139473-u-kyievi-derevo-vpalo-na-ludey-u-harkovi-zlamana-gilka-travmuvala-dytynu-foto.html

Ракурс

У Києві та Харкові сьогодні постраждали декілька осіб внаслідок падіння дерев.

У Києві через сильні пориви вітру дерево впало на території Національного авіаційного університету. Воно звалилося на пішохідну зону, де на лавочках сиділи відпочивальники. Про це пише dtp.kiev.ua.

Внаслідок падіння дерева травми отримали двоє осіб — хлопець і дівчина. Чоловік отримав легкі забої, а дівчині пощастило менше — у неї, за попередніми даними, перелом руки. На місці працюють медики, які надають допомогу постраждалим.

Подібний випадок сьогодні стався і в Харкові. Там у саду ім. Шевченка на дитячому майданчику обвалилася гілка, повідомляє прес-служба Нацполіції Харківської області. У цей час на майданчику гралася дитина, яка отримав травми внаслідок падіння великої гілки. Її госпіталізували до лікарні з травмою голови і хребта. Правоохоронці проводять перевірку за фактом травмування дитини.

Як раніше писав «Ракурс», 30 травня Бердянськом пронісся потужний смерч. У прибережній зоні стихія повалила кілька дерев, електроопор, огорож, на деяких домоволодіннях пошкодила дахи.