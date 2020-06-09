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Ракурс
В Киеве и Харькове на людей рухнули деревья. Фото: Actual.Today

В Киеве дерево рухнуло прямо на людей, в Харькове обвалившаяся ветка травмировала ребенка (ФОТО)

9 июн 2020, 18:31
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В Киеве и Харькове сегодня пострадали несколько человек в результате падения деревьев.

В Киеве из-за сильного порыва ветра дерево упало на территории Национального авиационного университета. Оно обрушилось на пешеходную зону, где на лавочках сидели отдыхающие. Об этом пишет dtp.kiev.ua.

В результате падения дерева травмы получили два человека — парень и девушка. Мужчина отделался легкими ушибами, а девушке повезло меньше — у нее, по предварительным данным, перелом руки. На месте работают медики, которые оказывают помощь пострадавшим.

В Киеве и Харькове на людей упали деревья. Фото: dtp.kiev.ua

Подобное происшествие сегодня произошло и в Харькове. Там в саду им. Шевченко на детской площадке обвалилась ветка, сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области. В это время на площадке находился ребенок, который получил травмы в результате падения большой ветки. Его госпитализировали в больницу с травмой головы и хребта. Правоохранители проводят проверку по факту травмирования ребенка.

В Киеве и Харькове на людей упали деревья. Фото: dtp.kiev.ua

Как ранее писал «Ракурс», 30 мая по Бердянску пронесся мощный смерч. В прибрежной зоне стихия повалила несколько деревьев, электроопоры, заборы, на некоторых домовладениях повредила крыши.


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