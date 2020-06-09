Шпионивший за генералом Сулеймани иранец будет казнен. Фото: ZN

https://racurs.ua/n139472-shpionivshiy-za-generalom-suleymani-iranec-budet-kaznen.html

Ракурс

В Иране законы очень жесткие, а смертная казнь довольно распространенная мера наказания. Гражданин Ирана Махмуд Мусави-Маджд приговорен к смертной казне. Его обвиняют в шпионаже за генералом Касемом Сулеймани.

Именно в рамках дела об убийстве Сулеймани и был вынесен вердикт Мусави-Маджду, пишет Reuters.

В суде Ирана заявили, что Мусави-Маджд был двойным шпионом и одновременно работал на ЦРУ и «Моссад». Также в суде утверждают, что приговоренный к смерти передал сведения о местонахождении Сулеймани иностранным разведкам.

Позже в суде уточнили, что Мусави-Маджд занимался шпионажем задолго до убийства Сулеймани. Подсудимый был арестован еще в октябре 2018 года.

Как ранее писал «Ракурс», 3 января этого года в результате ракетного обстрела международного аэропорта Багдада погиб генерал Сулеймани, который руководил военными операциями Ирана на Ближнем Востоке. Ракетный удар был нанесен по приказу президента США Дональда Трампа.