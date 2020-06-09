Іранця, який шпигував за генералом Сулеймані, буде страчено. Фото: ZN

https://racurs.ua/ua/n139472-irancya-yakyy-shpyguvav-za-generalom-suleymani-bude-stracheno.html

Ракурс

В Ірані закони дуже жорсткі, а смертна кара досить поширений спосіб покарання. Громадянин Ірану Махмуд Мусаві-Маджд засуджений до смертної кари. Його звинувачують у шпигунстві за генералом Касемом Сулеймані.

Саме в рамках справи про вбивство Сулеймані і було винесено вердикт Мусаві-Маджду, пише Reuters.

У суді Ірану заявили, що Мусаві-Маджд був подвійним шпигуном і одночасно працював на ЦРУ та «Моссад». Також у суді стверджують, що засуджений до смерті передав відомості про місцезнаходження Сулеймані іноземним розвідкам.

Пізніше у суді уточнили, що Мусаві-Маджд займався шпигунством задовго до вбивства Сулеймані. Підсудного було заарештовано ще у жовтні 2018 року.

Як раніше писав «Ракурс», 3 січня цього року в результаті ракетного обстрілу міжнародного аеропорту Багдада загинув генерал Сулеймані, який керував військовими операціями Ірану на Близькому Сході. Ракетного удару було нанесено за наказом президента США Дональда Трампа.