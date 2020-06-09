Андорру раптово засипало червневим снігом. Фото: Pexels

https://racurs.ua/ua/n139475-andorru-raptovo-zasypalo-chervnevym-snigom-foto-video.html

Ракурс

Андорру, невелику європейську країну, на початку червня засипало снігом. Це незвичайна погода для країни у цю пору року, адже Андорра з усіх боків оточена горами, які захищають її від вітрів.

Зазвичай влітку в країні повітря прогрівається до +22°, проте цього року погода здивувала місцевих жителів. Фото і відео засніжених літніх пейзажів користувачі публікують в соцмережах.

Зазначається, що замість звичних +22° в день, коли йшов сніг, в країні було лише +2°. Чим викликані такі незвичайні погодні умови, невідомо. Снігопад ішов декілька днів тому, а станом на вечір 9 червня в Андоррі повітря прогрілося до +15°.

Як відомо, Андорра розташована в східній частині Піренейського півострова. Клімат в Андоррі досить м’який — все завдяки близькості до Середземного моря. Країна з усіх боків оточена горами Піренеями, які захищають її від холодних північних вітрів.

Як писав «Ракурс», сніг на початку червня йшов і в українських Карпатах. У соцмережах з’явилися фотографії снігового палацу, у який перетворилася розташована на вершині гори Піп Іван астрономічна і метеорологічна обсерваторія.