Михайло Єфремов затриманий після допиту. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n139476-smertelna-dtp-z-iefremovym-aktora-zatrymaly-pislya-dopytu-yomu-svityt-12-rokiv-v-yaznyci.html

Ракурс

Михайло Єфремов, російський актор, увечері 8 червня влаштував у Москві смертельну ДТП, внаслідок якої загинув 57-річний чоловік. Єфремова затримали на місці події, проте пізніше відпустили під підписку про невиїзд. Увечері 9 червня його відвезли на допит, після якого було прийнято рішення про повторне його затримання.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за статтею про порушення правил дорожнього руху (ст. 264 Кримінального кодексу Росії). Актору загрожує до 12 років позбавлення волі. Про це повідомляється на сайті МВС Росії.

Правоохоронці скасували його підписку про невиїзд, оскільки в його крові, за попередніми даними, виявили сліди наркотиків. Окрім того, під час ДТП актор був п’яний. За попередньою інформацією, допит відбувся так пізно через те, що Єфремов був у стані алкогольного сп’яніння і не міг відповідати на запитання.

У вівторок ввечері, 9 червня, суд розгляне клопотання слідства щодо обрання Єфремову запобіжного заходу. Слідство проситиме обрати для актора запобіжний захід у виді домашнього арешту.

Як писав «Ракурс», у крові актора були виявлені сліди кокаїну і канабіноїдів. Слідчий вже виписав постанову на проведення обшуку в квартирі актора.

ДТП сталася вчора пізно ввечері на Смоленській площі в Москві. Позашляховик, за кермом якого перебував Єфремов, виїхав на смугу зустрічного руху і врізався в автомобіль Lada. Водій Lada помер в лікарні від отриманих травм.