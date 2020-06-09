Коронавирус на Волыни. Фото: Ракурс

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Ослабление карантина в Украине запланировано на 10 июня. Планируется, что в этот день откроются базы отдыха, а также снимут некоторые другие ограничения. Однако не все области готовы к ослаблению.

На Волыни за несколько дней ситуация с коронавирусом значительно ухудшилась. Именно поэтому региональная комиссия по чрезвычайным ситуациям на заседании 9 июня приняла решение о том, что завтра новые ослабления в области не будут вводить. Об этом сообщает пресс-служба Волынской областной государственной администрации.

На Волыни не открываются санатории и рестораны, остается под запретом проведение спортивных и религиозных мероприятий, посещение учреждений дошкольного образования, работа учреждений физической культуры, посещение занятий в группах более 10 человек в учебных заведениях. Кроме того, комиссия приняла решение об отмене перевозки пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутреннего сообщения (пригородном, городском, региональном и дальнем). Остается работать общественный транспорт и магазины.

Такие меры введены из-за новых очагов заболевания в области. Новые вспышки COVID-19 обнаружены в Турийском, Ратнивском, Камень-Каширском и Луцком районах. В восьми районах области показатель инцидентности превышает норму. В целом в Волынской области уровень инцидентности составляет 16,48 на 100 тыс. населения (при норме 12).

Также в Ратнивском и Киверцевском районах усилят карантин. В частности, на въездах и выездах из села Речица Ратнивского района, города Киверцы и поселка Олыка Киверцовского района установят карантинные посты.

Как сообщалось, в Херсоне больше не осталось ни одного больного коронавирусом. Все 20 пациентов, у которых был диагностирован COVID-19, полностью излечились от инфекции.