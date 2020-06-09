У США відбувається похорон Флойда. Фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n139480-u-ssha-vidbuvaietsya-pohoron-afroamerykancya-djordja-floyda-foto-translyaciya.html

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Джордж Флойд помер наприкінці травня після того, як під час затримання один із поліцейських застосував задушливий прийом. Його смерть спровокувала в Штатах і європейських країнах хвилю протестів проти поліцейської жорстокості і расизму.

Сьогодні, 9 червня, в Г’юстоні (штат Техас) відбувається похорон Флойда. На церемонії присутні тільки близькі і родичі афроамериканця, проте трансляцію події ведуть усі головні американські телеканали.

Його ховають у закритій золотій труні. Флойда поховають у передмісті Г’юстона поруч із матір’ю. Кладовище розташоване в Пірленде, де Флойд виріс.

Напередодні в Г’юстоні відбулася церемонія прощання з Флойдом. Вона тривала близько шести годин, її відвідали понад 6 тис. осіб. Вони приїхали з різних частин країни. Серед гостей були губернатор Техасу Грег Ебботт і шеф поліції Г’юстону Арт Асеведо. Еббот заявив журналістам, що смерть Флойда була марною. Губернатор запевнив, що в штаті проведуть реформу роботи поліції.

Як повідомлялося, в США суд у Міннеаполісі визначив заставу в сумі 1 млн дол. для колишнього поліцейського Дерека Шовіна, якого обвинувачують у нещодавньому резонансному вбивстві під час затримання афроамериканця Джорджа Флойда.