Ефремова арестовали до 9 августа. Фото: Комсомольская правда

https://racurs.ua/n139482-smertelnoe-dtp-s-efremovym-aktera-otpravili-pod-domashniy-arest.html

Ракурс

Михаил Ефремов, российский актер, вечером 8 июня устроил в Москве смертельное ДТП, в результате которого погиб 57-летний мужчина. Сегодня состоялось судебное заседание, во время которого ему избрали меру пресечения.

Таганский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения и отправил актера под домашний арест на два месяца. Об этом сообщает российский «Интерфакс».

Ефремов будет под домашним арестом до 9 августа. Он будет отбывать его в своей квартире в Плотниковом переулке. Два месяца ему нельзя будет общаться с кем-либо, кроме защитника, следователя и близких родственников, а также пользоваться средствами связи. Исключение составляют только ситуации, когда необходимо вызвать экстренные службы.

В зале суда журналисты спросили Ефремова, признает ли он вину в ДТП, в котором умер человек. В ответ на это актер покивал головой и сказал: «Да». При этом адвокат заявила, что «оснований для домашнего ареста нет», но она придерживается позиции подзащитного, который согласился на такую меру пресечения. Сторона защиты также отметила, что Ефремов страдает астмой и у него болезнь сердца.

Актера обвиняют в нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Как писал «Ракурс», вечером 9 июня Ефремова повезли на допрос, после чего задержали. По предварительной информации, в крови актера обнаружили следы наркотиков.