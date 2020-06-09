10 июня праздник. Фото: Pexels

https://racurs.ua/n139483-zavtra-vsemirnyy-den-moderna-i-mejdunarodnyy-den-geraldiki.html

Ракурс

10 июня отмечаются сразу несколько интересных праздников. В этот день празднуют Всемирный день модерна. Праздник посвящен стилю модерн в искусстве и архитектуре, он отмечается с 2013 года.

Дату праздника выбрали не случайно: в этот день с разницей в 12 лет скончались два выдающихся архитектора, сделавшие большой вклад в развитие модерна в архитектуре. Речь идет о венгре Эдене Лехнере и испанце Антонио Гауди. 10 июня во всем мире проводятся мероприятия в сфере искусств, посвященные этому дню.

Также 10 июня отмечается Международный день геральдики. Его также начали праздновать в 2013 году. Этот день посвящен всем тем, кто занимается изучением гербов.

Кроме того, в этот день отмечается еще один интересный праздник — День шариковой ручки. Именно в этот день в 1943 году была запатентована шариковая ручка, которыми сейчас пользуются во всем мире.

Именины 10 июня у Евтихии, Еликонида, Елладия, Игната (Игнатия), Никиты.

Как сообщалось, в Украине учредили новый профессиональный праздник — День фермера. Он будет отмечаться 19 июня. Для празднования Дня фермера выбрана именно эта дата, поскольку 19 июня 2003 года в Украине был принят закон «О фермерском хозяйстве».