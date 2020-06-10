Обвал дома в Одессе. Фото: Думская

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В Одессе в результате обвала дома на Французском бульваре пострадал мужчина. У пострадавшего рваная рана ноги.

Сотрудники ГСЧС в ближайшее время начнут разбирать завалы, до сих пор этого не делали из-за сильного запаха газа. Спасатели пока не нашли место повреждения трубы. Есть угроза дальнейшего обрушения дома. Об этом 10 июня сообщает «Думская».

Невестка потерпевшего, Людмила Фараджева, рассказывает, что недавно была утечка воды в пустой квартире на втором этаже. Жители жаловались на это, но безрезультатно. А сегодня их семья едва успела спастись.

Слышим, дом трещит, еле успели выскочить с сыном с третьего этажа. Отец вышел из комнаты и из-за пыли не увидел, что пола нет. Упал вниз. Травма бедра, оборвало ногти с пальцев ноги. Он сейчас у друзей, вечером поедем на перевязку, — рассказала она.

В городском совете Одессы сообщили, что дом не находился в списке аварийных, но является памятником архитектуры и градостроительства местного значения под названием «Дом Беляевой». В 1912 году его построили по проекту архитектора Адольфа Минкуса. В 2005—2008 годах рядом построили высотный жилой комплекс «Марсель».

В Главном управлении Национальной полиции в Одесской области добавили, что правоохранители задействованы в обеспечении правопорядка на месте разрушения жилого дома в Приморском районе. Информацию об инциденте внесут в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, сегодня в Одессе на Французском бульваре обрушился четырехэтажный жилой дом. Из-под завалов спасатели вывели 25 человек. На месте обвала ощущался сильный запах газа.