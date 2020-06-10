Завтра Украина получит первый транш МВФ в сумме 2,1 млрд долларов. Фото: BWS

https://racurs.ua/n139490-zavtra-ukraina-poluchit-pervyy-transh-mvf-v-summe-2-1-mlrd-dollarov.html

Ракурс

Международный валютный фонд завтра, 11 июня, перечислит Украине первый транш в сумме 2,1 млрд долл. Это первая часть из запланированных 5 млрд долл., которые Украина должна получить в рамках новой 18-месячной программы Stand-by.

Первый транш будет направлен в государственный бюджет, сообщает Министерство финансов Украины.

Это даст возможность обеспечить социальную защиту населения, в том числе направить деньги на борьбу с распространением коронавируса, а также позволит своевременно осуществлять выплаты по долговым обязательствам Украины.

Наличие программы Stand-by также откроет возможность получения финансовой поддержки от ряда международных партнеров, в частности от Всемирного банка и Европейского Союза.

Как ранее писал «Ракурс», Украина получит от ЕС транш в размере 500 млн евро. Деньги будут направлены на поддержание украинской экономики.