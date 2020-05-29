Евросоюз выделяет Украине транш в сумме 500 млн евро. Фото: BWS

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Ракурс

Евросоюз выделяет Украине второй транш в рамках четвертой программы макроэкономической помощи. Сумма транша составляет 500 млн евро и деньги будут направлены на поддержание украинской экономики.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за решение о выделении транша, сообщает пресс-служба президента.

Зеленский отметил, что эта помощь Евросоюза позволит сохранить стабильность украинской экономики в условиях эпидемии коронавируса.

Вопрос о выделении помощи Украине обсуждался на прошлой неделе и переговоры оказались успешными.

Зеленский добавил, что получить одобрение Еврокомиссии на выделение Украине транша удалось после завершения 12 согласованных с Брюсселем политических действий.

Среди них следует отметить борьбу с коррупцией и отмыванием денег, управление государственными финансами, банковским сектором, энергетикой, здравоохранением и социальной политикой.

Вместе с этим траншем ЕС предоставил Украине 3,8 млрд евро в виде займов с 2014 года. Это самая крупная сумма макрофинансовой помощи, выделяемая ЕС какой-либо одной стране-партнеру.

Зеленский не стал уточнять, когда именно следует ожидать транш.

Как ранее писал «Ракурс», Совет Евросоюза поддержал выделение Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи. Макрофинансовая помощь ЕС — это кредиты, которые предоставляются на выгодных условиях. Решение о ее предоставлении требовало прохождения нескольких этапов.