Цукерберга затроллили в сети из-за слов о проверке фактов. Фото: РБК

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Марка Цукерберга, основателя социальной сети Facebook (Фейсбук), затроллили в соцсетях и сатирических медиа из-за его негативного отношения к фактчекингу. Он раскритиковал Twitter (Твиттер) за то, что соцсеть пометила посты президента США Дональда Трампа как фейковые.

Он также рассказал, что Facebook не должен становиться «арбитром истины» и проверять факты в постах. После этих слов в соцсети Facebook начали публиковать фейковые новости, связанные с Цукербергом. В частности, австралийское издание The Shovel выпустило статью «Марк Цукерберг, умерший в 36 лет, заявил: соцсети не должны проверять посты».

В самой статье издание написало, что основатель Facebook умер от коронавируса в своем доме в Калифорнии. Там также отмечается, что инфицирование у него подтвердили на прошлой неделе. Кроме того, в статье пишут, что Цукерберг считал Гитлера своим героем, а власти страны обвиняют его в инцесте.

Потроллило Цукерберга и сатирическое издание The Chaser. Оно выпустило материал с заголовком «Соцсети не должны проверять посты, заявил растлитель малолетних Марк Цукерберг». Там же журналисты написали, что основатель соцсети в свободное время забирает конфеты у детей, держит в подвале женщину и любит вкус козьей мочи. Он же пинал щенков.

Такие материалы были опубликованы, чтобы проверить достоверность слов основателя Facebook о том, что соцсеть не будет удалять фейковые новости.

Напомним, ранее Twitter обозначил сообщение президента США Дональда Трампа как недостоверное. Возле твита президента появился специальный знак, который напоминает читателям о необходимости дополнительной проверки информации. Трамп выступил с критикой этого решения и обвинил соцсеть во вмешательстве в предвыборную президентскую кампанию.