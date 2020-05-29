Цукерберга затролили в мережі через слова про перевірку фактів. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n138973-cukerberg-gamselyv-cucenyat-a-sche-vin-pomer-glavu-facebook-zatrolyly-v-mereji-cherez-slova-pro.html

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Марка Цукерберга, засновника соціальної мережі Facebook (Фейсбук), затролили в соцмережах і сатиричних медіа через його негативне ставлення до фактчекінгу. Він розкритикував Twitter (Твіттер) за те, що соцмережа позначила пости президента США Дональда Трампа як фейкові.

Він також розповів, що Facebook не повинен ставати «арбітром істини» і перевіряти факти в постах. Після цих слів у соцмережі Facebook почали публікувати фейкові новини, пов’язані з Цукербергом. Зокрема, австралійське видання The Shovel випустило статтю «Марк Цукерберг, який помер у 36 років, заявив: соцмережі не повинні перевіряти пости».

У самій статті видання написало, що засновник Facebook помер від коронавірусу в своєму будинку в Каліфорнії. Там також зазначається, що інфікування у нього підтвердили минулого тижня. Окрім того, в статті пишуть, що Цукерберг вважав Гітлера своїм героєм, а влада країни звинувачує його в інцесті.

Потролило Цукерберга і сатиричне видання The Chaser. Воно випустило матеріал із заголовком «Соцмережі не повинні перевіряти пости, заявив розбещувач малолітніх Марк Цукерберг». Там же журналісти написали, що засновник соцмережі у вільний час забирає цукерки у дітей, тримає в підвалі жінку і любить смак козячої сечі. Він же гамселив цуценят.

Такі матеріали були опубліковані, щоб перевірити достовірність слів засновника Facebook про те, що соцмережа не буде видаляти фейкові новини.

Нагадаємо, раніше Twitter позначив повідомлення президента США Дональда Трампа як недостовірне. Біля твіту президента з’явився спеціальний знак, який нагадує читачам про необхідність додаткової перевірки інформації. Трамп виступив з критикою цього рішення і звинуватив соцмережу у втручанні в передвиборну президентську кампанію.