Євросоюз виділяє Україні транш у сумі 500 млн євро. Фото: BWS

https://racurs.ua/ua/n138974-ukrayina-otrymaie-vid-ies-transh-u-sumi-500-mln-ievro.html

Ракурс

Євросоюз виділяє Україні другий транш у рамках четвертої програми макроекономічної допомоги. Сума траншу становить 500 млн євро і гроші будуть спрямовані на підтримку української економіки.

Президент України Володимир Зеленський подякував голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн за рішення про виділення траншу, повідомляє прес-служба президента.

Зеленський зазначив, що ця допомога Євросоюзу дозволить зберегти стабільність української економіки в умовах епідемії коронавірусу.

Питання про виділення допомоги Україні обговорювалося минулого тижня і переговори виявилися успішними.

Зеленський додав, що отримати схвалення Єврокомісії на виділення Україні траншу вдалося після завершення 12 узгоджених із Брюсселем політичних дій.

Серед них слід відзначити боротьбу з корупцією і відмиванням грошей, управління державними фінансами, банківським сектором, енергетикою, охороною здоров’я та соціальною політикою.

Разом із цим траншем ЄС надав Україні 3,8 млрд євро у виді позик із 2014 року. Це найбільша сума макрофінансової допомоги, що виділялась ЄС будь-якій одній країні-партнеру.

Зеленський не став уточнювати, коли саме слід очікувати транш.

Як раніше писав «Ракурс», Рада Євросоюзу підтримала виділення Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги. Макрофінансова допомога ЄС — це кредити, які надаються на вигідних умовах. Рішення про її надання потребувало проходження декількох етапів.